تعرف على نتائج اليوم الثاني من البطولة العربية للدراجات

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الثاني من البطولة العربية للدراجات المقام بستاد القاهره خلال الفتره من 27 ديسمبر وتستمر حتي 30من نفس الشهر. وجاءت نتائج اليوم كالاتي .. سباق انسات ضد الساعة. حققت اللاعبتين ابتسام زايد المركز الاول وفي المركز الثاني مريم محمد وفي المركز الثالث حققته الامارات سباق ضد الساعة انسات شبات حصدت الامارات المركز الاول ومصر الثاني وفي الثالث الجزائر سباق مطاردة فردية اناث كبار حصدت مصر المركز الاول والثاني وحصدت الجزائر علي المركز الثالث سباق مطاردة فردية رجال شباب حققت مصر المركز الاول والجزائر في المركز الثاني وفي المركز الثالث مصر سباق سرعة فرق إناث حصدت مصر المركز الاول والامارات في المركز الثاني وفي الجزائر في الثالث Advertisements سباق كريتين رجال شباب حصدت مصر المركز الاول والامارات الثاني والمركز الثالث لمصر سباق كريتين انسات شباب جصت الجزائر المركز الاول والامارات الثاني ومصر المركز الثالث سباق كريتين انسات كبار حققت مصر المركز الاول والثالث بينما حصلت الامارات علي المركز الثاني سباق اسكريتش رجال كبار حصدت المغرب المركز الاول وجاءت الامارات في المركز الثاني وحصلت المغرب علي المركز الثالث سباق اسكريتش رجال شباب حصدت مصر المركز الاول بينما حصلت الجزائر علي المركز الثاني والثالث سباق اومنيوم رجال كبار حصدت الامارات المركز الاول والثاني وحصلت السعودية علي المركز الثالث

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