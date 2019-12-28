هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام نوريتش سيتي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل فريقه، أمام نوريتش سيتي، الذي سينطلق الساعة الـسابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل السبيرز لمباراة الليلة كالتالي: جازانيجا في حراسة المرمى في الدفاع: أورييه، توبي آلديرفيريلد، يان فيرتونخين، فويس Advertisements في خط الوسط: ندومبيلي، لو سيلسو، كريستيان إيركسين، ديلي آلي في الهجوم: هاري كين

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