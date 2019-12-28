اهداف مباراة الشباب والأهلي فى الدوري السعودي

فاز الشباب على ضيفه أهلي جدة 1 / صفر، اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل فيرناندو أسبريلا هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 27.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 23 نقطة في المركز الثالث.

هدف مباراة الشباب والاهلي اليوم

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