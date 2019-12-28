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اهداف مباراة الشباب والأهلي فى الدوري السعودي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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فاز الشباب على ضيفه أهلي جدة 1 / صفر، اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل فيرناندو أسبريلا هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 27.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 23 نقطة في المركز الثالث.

هدف مباراة الشباب والاهلي اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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