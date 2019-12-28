أهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي فى الدوري المغربي

فرض فريق أولمبيك آسفي التعادل 1/1 على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب بن احمد العبدي، في المرحلة الحادية عشر من الدوري المغربي (البطولة الاحترافية الأولى).

وتقدم ياسين الذهبي بهدف للدفاع الحسني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني لكن محمد واتارا خطف هدف التعادل لاولمبيك اسفي قبل ثمان دقائق من النهاية.

ورفع الدفاع الحسني رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مقابل عشر نقاط لاولمبيك اسفي في المركز الحادي عشر.

Advertisements

اهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي اليوم

لقطات من مباراة الدفاع الحسني الجديدي واولمبيك اسفي اليوم

اقرأ ايضاً