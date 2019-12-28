كارتيرون يُطمئن جمهور الزمالك على مصير الفريق

اشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بلاعبيه عقب تعادل الفريق مع مضيفه زيسكو الزامبي 1 1/ اليوم السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة “فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة وأن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة”.

وأضاف:” المباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وادوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني”.

وأوضح :” فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق وإحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل”.

وتابع “البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدفاً”.

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وقال “كريم بامبو جزء أساسي من الفريق ولكني كنت احتاج عمر السعيد على مقاعد البدلاء وفقاً للإحتياجات الفنية للمباراة”.

وأختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محلياً وأفريقيا مشيراً إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة القادمة”.

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