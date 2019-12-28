إشادة إدارية بلاعبي الزمالك رغم التعادل مع زيسكو

اشاد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا بلاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكُل فريق في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وقلل زادة في تصريحات صحفية اليوم السبت ان الجهاز الفني واللاعبين قدموا مباراة جيدة وكان الفريق أقرب للفوز لكن التعادل نتيجة جيده خارج ملعبنا مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع بهم معربا عن ثقته في أن نقطة التعادل اليوم ستكون بوابة تأهل الفريق عن المجموعة. رئيس بعثة الزمالك يوجه رسالة إلى اللاعبين قبل مواجهة زيسكو يونايتد كارتيرون يُدرك صعوبة مباراة زيسكو ويُبرز تطلعاته أمام جمهور الزمالك

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