أهداف مباراة بني ياس والجزيرة فى دوري الخليج العربي الإماراتي

فاز الجزيرة على مضيفه بني ياس 2/1 اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب بني ياس، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم بني ياس في الدقيقة 39 عن طريق بيدرو كوندي، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 44 عن طريق سالم إبراهيم مدافع بني ياس بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 71 سجل البديل علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة من ضربة جزاء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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اهداف مباراة الجزيرة وبني ياس اليوم فى الدوري الإماراتي

لقطات من مباراة بني ياس والجزيرة اليوم