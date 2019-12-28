مدرب المصري البورسعيدي: سنتصدر الكونفدرالية بفضل بيراميدز!

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري جاهزية لاعبيه، لخوض مباراة بيراميدز المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال إيهاب جلال في مؤتمر صحفي اليوم السبت :” جميع اللاعبين في حالة تركيز، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، لكي يتصدر الفريق ترتيب المجموعة والاقتراب أكثر من الصعود إلى دور الثمانية”.
وأضاف “المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أيام ببطولة الدوري المصري، جعلت كُل فريق كتابًا مفتوحًا للآخر”.
وأشار إلى تقديره التام لفريق بيراميدز بما يضمه من لاعبين متميزين في جميع الخطوط.
وعن تأثير غياب عدد كبير من اللاعبين على أداء فريق المصري، أكد إيهاب جلال، أنه يسعى لتجهيز جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق حتى لا يتأثر الفريق بغياب اي عنصر، معربًا عن أمله في سرعة تماثل أحمد جمعة قائد هجوم الفريق للشفاء نظرًا لما يمتلكه من خبرات تسهم بشكل كبير في تطور الأداء الهجومي للفريق.
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