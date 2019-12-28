أهداف مباراة الفيحاء والنصر فى الدوري السعودي

قلب فريق النصر الطاولة على مضيفه الفيحاء السوم السبت 28-12-2019، وعاد من تأخره بهدف لفوز برباعية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.
تقدم الفيحاء مبكرًا عن طريق التشيلي روني فيرناندز في الدقيقة 11.
وشهد اللقاء ثلاث حالات طرد، بواقع لاعبين من الفيحاء ولاعب من النصر.
وتعرض الغاني صامويل أوسو لاعب الفيحاء للطرد في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول.
وتوالت حالات الطرد في الشوط الثاني، بطرد الأسترالي براد جونز حارس النصر في الدقيقة 65، ثم طرد لاعب الرأس الأخضر أدميلسون دياز باروس لاعب الفيحاء في الدقيقة 70.
وعاد النصر للقاء بقوة وقلب النتيجة بتسجيل أربعة أهداف عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله (الأول من ضربة جزاء) في الدقائق 73 و88 و90+1، وسلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 81.
بذلك، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوحدة، فيما ارتقى أبها للمركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف أهلي جدة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.
الهدف الاول _الفيحاء_اللاعب روني
الهدف الاول _النصر_حمدالله
الهدف الثاني_النصر_سلطان غنام
الهدف الثالث_النصر_حمدالله
الهدف الرابع_النصر_حمدالله
لقطات من مباراة النصر والفيحاء
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