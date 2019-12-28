أهداف مباراة زيسكو يونايتد والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تعثر الزمالك خارج قواعده في افتتاح مباريات اليوم بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتعادل بهدف لمثله أمام نادي زيسكو يونايتد، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدف مصطفى محمد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل اعتماد المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون على المهاجم المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم بالاضافة إلى المصري يوسف أوباما.

وسيطر فريق زيسكو على معظم فترات الشوط الأول، إلا أن مستواه تراجع بعض الشيء في الشوط الثاني وكاد يتلقى هدفًا برأسية من يوسف أوباما لكن الكرة مرت جوار القائم الأيسر بياردة واحدة وسط خيب أمل الجهاز الفني للزمالك.

وقرر كارتيرون الاستعانة بمصطفى محمد بعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء، ليتمكن هداف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا من تسجيل هدف التقدم برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية من الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي.

لكن الزمالك لم يهنأ بهذا الهدف لأكثر من 10 دقائق، إذ تلقت شباكه لهدف قاتل في الدقيقة 79 بعد تحويل “كولا” لكرة عرضية داخل منطقة الستة ياردات بأريحية كبيرة في غياب الرقابة من محمود علاء.

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وبهذه النتيجة يبقى الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يتصدر نادي مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

أهداف زيسكو والزمالك اليوم

هدف تقدم الزمالك 1/0

هدف تعادل زيسكو 1/1