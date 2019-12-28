بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر للمواجهة العربية التونسية السودانية بين النجم الساحلي والهلال أم درمان، مساء اليوم السبت 28-12-2019. ويستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال فى احدى مباريات اليوم بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية التي تضم الأهلي وبلاتينيوم. وتنطلق مباراة النجم الساحلي والهلال مساء اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت جيرينيتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية. Advertisements ويدخل النجم الساحلي المباراة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على نادي الهلال السودانى، والنادي الأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط. النجم الساحلي 0-1 الهلال ???? ستاد رادس الأولمبي (تونس) جارية الآن بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة أهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني على الملعب الأولمبي برادس.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة النجم الساحلي اليوم: أشرف كرير – مرتضى بن وناس – زياد بوغطاس – بهاء الدين السلامي – وجدي كشريدة – محمد عبد الله المثناني – عمار الجمل – سليم بوخنشوش – حازم الحاج حسن – ياسين الشيخاوي – كريم العريبي.

أشرف كرير – مرتضى بن وناس – زياد بوغطاس – بهاء الدين السلامي – وجدي كشريدة – محمد عبد الله المثناني – عمار الجمل – سليم بوخنشوش – حازم الحاج حسن – ياسين الشيخاوي – كريم العريبي. تشكيلة الهلال اليوم : جمال سالم – أطهر الطاهر – نور سانوال – عمر عبد الله – عثمان عبد اللطيف – محمد داراج – نصر الدين الشغيل – محمد أبو عاقلة – محمد مختار – وليد بخيت (الشعلة) – سليم محمد.

: جمال سالم – أطهر الطاهر – نور سانوال – عمر عبد الله – عثمان عبد اللطيف – محمد داراج – نصر الدين الشغيل – محمد أبو عاقلة – محمد مختار – وليد بخيت (الشعلة) – سليم محمد. نذكركم بترتيب هذه المجموعة قبل بدء مباريات اليوم يُدير هذه المباراة الحكم المغربي “الجعفري”

1″ صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش..

2″ هجوم مبكر من النجم الساحلي، وتركيز على الرواق الأيمن بقيادة الظهير المميز وجدي كشريدة. 10″ تكتل دفاعي كبير من الهلال

12″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب لاعب وسط الهلال محمد مختار.

15″ تنويع في اللعب من النجم بالاعتماد على بن وناس بعد انقضاء أول 15 دقيقة..لعل وعسى يستطيع الفريق الاختراق من تلك الجهة.

20″ سيطرة ميدانية كبيرة واستحواذ واضح للنجم ، دون أي حضور هجومي للهلال.

24″ أول فرصة للهلال السوداني من ركلة حرة مباشرة تنفذ من حوالي 35 بشكل سيء جدًا من اللاعب نصر الدين الشغيل داخل منطقة الجزاء..تشتت من مدافعي النجم.

26″ هجمة منظمة من النجم الساحلي في العمق الدفاعي للهلال، بقيادة كريم عريبي، وتمرر إلى مرتضى بن وناس على اليسار، لكن دفاع الهلال ينقض عليه بثلاثة لاعبين!!

27″ أووووووووووه…كشريدة يمرر عرضية مذهلة، ودفاع الهلال يُبعدها ..

28″ ???????? عمار الجمل يصووووووووووووب من 30 ياردة، ذهبت في الزاوية اليسرى ليمسكها الحارس جمال سالم.

31″ ???? عماااااااااار !!! ماذا أضعت!! كشريدة يمرر كرة بينية في العمق الدفاعي نحو عمار الجمل لينفرد بفضلها بعدما خدع ياسين الشيخاوي المدافعين بتحركه المميز..لكن الجمل يسدد الكرة بوجه القدم اليسرى جوار القائم الأيمن بعيدة.

32″ ⛈☔️ أجواء ممطرة في ملعب رادس الآن..الأمطار تتهاطل بغزارة..هي أجواء مثالية لكرة القدم!

34″ ???? أطهر الطاهر يسدد ركلة حرة مباشرة بباطن القدم مقوسة من فوق الحائط البشري من حوالي 30 ياردة، يمسكها الحارس أشرف كرير دون عناء.

35″ ???????? جمهور النجم الساحلي يُشعل الشماريخ ..ويبدأ الضغط على لاعبي الهلال المتراجعين بصورة كبيرة إلى الخطوط الخلفية..لكن مرتدات الهلال كلها فاشلة وغير منظمة بسبب الانتشال السيء من الثلاثي الأمامي.

37″ ???????? كشريدة ظهر أكثر من مرة في عمق ملعب الهلال لصناعة الألعاب وتمرير الكرات البينية..مع منح زياد بوغطاس حرية الحركة في الجهة اليمنى أثناء امتلاك الفريق للكرة. هذه الخطة غير ناجحة حتى الآن، كون كشريدة لاعب مميز للغاية على الطرف الأيمن..

38″ ⚠️ البطاقة الصفراء الثانية في المباراة من نصيب لاعب وسط النجم الساحلي ومتعهد الركلات الثابتة في الفريق “سليم بوخنشوش” 43″ ???????? بووووووووووووووووووم….عمار الجمل يطلق صاروخ حقيقي من 30 ياردة، والحارس جمال سالم يُبعدها إلى ركنية بصعوبة من المقص الأيسر.

44″ النجم يلجأ للتصويب بعيد المدى على مدار الـ10 دقائق الأخيرة من الشوط الأول، مستغنيًا عن الاختراق من العمق والكرات العرضية.

45″ الحكم المغربي نور الدين الجعفري يضيف دقيقتان كوقت بدل من ضائع.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0.

????☕️ الآن إلى استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني..

يوجد رضا تام في الاستوديو التحليلي من المحلل السوداني بأداء الهلال في الشوط الأول!

45″ ✅ أهلاً بكم من جديد..هذه صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة ولا يزال كل فريق بنفس التشكيلة التي بدأ بها الشوط الأول.

51″ لا جديد يذكر ولا قديم يعاد…النجم الساحلي مُسيطر ومستحوذ لكن تحضيره بطيء للهجمة دائمًا..الهلال متفوق في الجوانب الدفاعية.

57″ أوووووووووووووه…عمار تماسين يضرب مصيدة التسلل، يتسلم كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء ويمهد لنفسه ويسدد جوار القائم الأيسر بعيدة، كادت تكون هدف..هذه هي أخطر فرصة في المباراة للهلال السوداني الذي يعرف ماذا يريد!

59″ ⚽???? جوووووووووووووول هدف أول لنادي الهلال السوداني 0-1 يا لها من مفاجأة!.

59″ ???????? بوووووووووم، أطهر الطاهر يُصوووووووب صاروووووخية من 20 ياردة تذهب على أقصى يمين حارس المرمى.. هدف رااااااائع وجميل للهلال .. هذه التصويبة تُدرس يا أصدقاء..

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