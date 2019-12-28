أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عصر اليوم السبت 28-12-2019، فوز العميد “حاتم الغايب” بالانتخابات الرئاسية للاتحاد بفارق صوت واحد عن أنس السباعي.

وقال مجلس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم أن العقيد “زكريا قناة” سيكون نائبًا للعميد حاتم الغايب في رئاسة الاتحاد، على أن يكون الثلاثي عبد الرحمن الخطيب وأيهم الباشا وطلال بركات كأعضاء مقيمين.

وسيشغل الرباعي “عبد القادر كردغلي ومروان خوري وغزوان مرعي وسعد قرقناوي” مناصب متوازية كأعضاء للمحافظات.

من هو الرئيس الجديد للاتحاد السوري لكرة القدم؟

موليد مدينة العاشرة في محافظة دير الزور عام 1967، وحصل على الإجازة الجامعية في الحقوق من جامعة دمشق، وانتسب بعدها إلى كلية الحقوق لكلية الشرطة وتخرج فيها برتبة ملازم أول وتدرج بعدها في الفئات والرتب حتى وصل إلى رتبة عميد في قوى الأمن الداخلي.

وأدار حاتم الغايب كلية الشرطة والاتحاد الرياضي للشرطة خلال الستوات القليلة الماضية، ما ساعده على تكوين خبرات مميزة في العمل الإداري والرياضي.

ولدى العميد حاتم الغايب تاريخ كروي مميز رفقة نادي الشرطة في الفترة من 1987 حتى عام 2000، وكان ضمن أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الدفاع في سوريا طيلة السنوات التي لعب فيها.

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ودافع العميد حاتم الغايب عن المنتخب السوري في كأس آسيا للشباب عام 1990، كما شارك في كأس العالم للشباب في البرتغال عام 1991.

ومثل منتخب سوريا الأول لمدة 6 سنوات في الفترة من 1992 حتى 1998، وكانت تصفيات كأس آسيا 1992 أهم محطاته بالاضافة إلى البطولة العربية السابعة في نفس السنة.

وخاض حاتم الغايب مباريات تصفيات كأس العالم 1994 وتصفيات ونهائيات أمم آسيا 1996، ولعب الدور الرياضية العربية الثانية 1997 وشارك في تصفيات مونديال فرنسا 1998.

وبعد اعتزاله كرة القدم درب الشرطة وانتقل بعدها للعمل الإداري كمدير لكرة القدم في النادي، وحصل النادي على لقبين للدوري في عهده كمدير للفريق.

وكان عضوًا في الاتحاد السوري وعضوًا في اللجان المؤقتة للاتحاد، وعضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في دورته الأخيرة.