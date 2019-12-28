أرتيتا يتطلع لإصلاح العلاقة بين آرسنال وجمهوره المحبط

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد إن مهمته هي إصلاح العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وجماهيره المحبطة من الأداء المتواضع في الأشهر الماضية.

وتراجع أرسنال للمركز 11، وهو أسوأ مركز له بعد منتصف الموسم في تاريخ الدوري الممتاز، ولم يفز بملعبه في خمس مباريات منذ تغلب 1-صفر على بورنموث في بداية أكتوبر الأول الماضي.

ووصل غضب الجمهور إلى الذروة بعد توجيه صيحات أستهجان ضد القائد جرانيت تشاكا عند أستبداله في مباراة أمام كريستال بالاس وكشف وكيله أنه يتطلع للأنتقال إلى هيرتا برلين الشهر المقبل.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين “نأمل في تغيير هذه الروح السلبية. يجب أن أقنع اللاعبين أولاً وإذا تحقق هذا سنقنع الجماهير واعتقد أن هذا مُهم جداً في عملي”.

وأضاف “يتوقع الجمهور الكثير منا ويجب أن نمنحهم المتعة وأن نسعد حياتهم. عندما نفوز سيتحسن الوضع لأنهم سيشعرون بالسعادة.

“إنها مسؤوليتنا ويجب أن نبذل كُل جهد لتحقيق أهدافنا”.

وسيستضيف أرسنال جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد عنه بثماني نقاط، غدا الأحد في أول مباراة لأرتيتا في ملعب الإمارات بعد التعادل خارج ملعبه 1-1 مع بورنموث يوم الخميس.

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وأضاف المدرب الإسباني “كنت سعيداً بالطريقة التي عامل بها الجمهور اللاعبين (أمام بورنموث).

“ذهب اللاعبون لتحية الجمهور بعد المباراة وكنت سعيداً بذلك لأننا نحتاج لهذا التواصل ونحتاج للبناء على هذا تدريجياً لأن هذا مصدر قوة لنا”.

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