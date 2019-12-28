بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

لا تفوتك مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .. لحظة بلحظة عبر الخليج 365

الزمالك سافر إلى زامبيا بهدف تدارك الموقف المحلي، والحفاظ على الصحوة القارية، عن طريق تعزيز الانتصار في الجولة الماضية ضد أول أغسطس بهدفين دون رد.

الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وسيساعده الانتصار على استغلال تعادل المتصدر مازيمبي ضد أول أغسطس يوم أمس الجمعة.

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أما زيسكو فلديه نقطة وحيدة، وأي نتيجة غير الانتصار في المباراة سوف تنهي آماله في حجز بطاقة من بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في آخر مباراتين له بالدوري المصري الزمالك لم يسجل أي هدف وخسر أربعة نقاط، مما جعل الفارق بينه وبين الأهلي يتسع إلى 12 نقطة بعد أول ثمانية مباريات فقط في المسابقة.

اللقاء ينطلق الساعة 3 مساءًا بتوقيت مصر، 4 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

زيسكو 1-1 الزمالك

ملعب ليفي مواناوسا (زامبيا)

انتهت