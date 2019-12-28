فيدال يتقدم بشكوى ضد برشلونة!

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني تقدم بشكوى ضد ناديه بسبب عدم حصوله على المكافآت الخاصة به.

ويدعي فيدال أن برشلونة مدين له بـ4ر2 مليون يورو.

وذكرت صحيفتا “آس” و”أيه بي سي ” الإسبانيتان أن فيدال تقدم بالشكوى إلى رابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة “ايه بي سي” أن فيدال حصل على 7ر1 مليون يورو كحوافز، علماً بأن اللاعب يعتقد أنه يستحق الحصول على 1ر4 مليون يورو عن العام الماضي.

من جهة أخرى ،قال برشلونة إن اللاعب لا يستحق إلا 7ر1مليون يورو .

Advertisements

وأشارت عدة تقارير صحفية أن اللاعب يقوم بهذا الأمر من أجل إجبار النادي على الإستغناء عنه في فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما وأن هناك تقارير تفيد بان اللاعب لديه عرضاً من نادي إنتر ميلان الإيطالي

رئيس إستوديانتس يحاول إقناع نجم برشلونة بتدريب فريقه

برشلونة وريال يعودان لكرة القدم بعد “كلاسيكو” الاحتجاجات