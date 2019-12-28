الاتحاد الصيني يعلن المدن المستضيفة لكأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم عن المدن المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2023، والتي تضم كُل من العاصمة بكين إلى جانب تيانجين وشنجهاي وتشونج كينج وتشينجدو وجيان وداليان وكينجداو وزيامين وسوجو.

وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الإجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، والذي سيشمل عرض رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات قارة آسيا.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :”تعتبر بطولة كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات الوطنية، وأنا واثق أن الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن المختارة سوف ينظمون بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا”.

وأضاف :”يتقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن العشر المختارة، على التزامهم بالمشاركة في إحتفالية كرة القدم الآسيوية، وأتمنى لهم كُل التوفيق والنجاح في طموحهم للإظهار للعالم قدرة الصين على أستضافة أكبر البطولات الدولية بكرة القدم”.

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وكانت المدن المرشحة أبدت رغبة كبيرة في أستضافة كأس آسيا، حيث تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو 2023، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس في 51 مباراة.

ويسعى الاتحاد الصيني لكرة القدم من خلال أستضافة النسخة الثامنة عشر من كأس آسيا، للترويج لخطته الإصلاحية في مجالات البنية التحتية وبرامج الشباب والترويج لقطاع الواعدين.

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة ترتيبات البطولة وخطط التنظيم المقترحة من قبل المدن المضيفة والاتحاد الصيني لكرة القدم، وذلك في بداية عام .2020