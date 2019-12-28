نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي فى الدوري الانجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي، فى احدي مباريات اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ20 فى الدوري الإنجليزي التي تأتي بعد أقل من 48 ساعة على انتهاء جولة البوكسينج داي.
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي مساء اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 18:45 بتوقيت جرينتش.
يدخل مانشستر يونايتد المباراة فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وفي حال فوزه اليوم ستكون أمامه فرصة للمضي نحو المركز الخامس، إذا لم يتمكن منافسوه من حصد الثلاث نقاط.
وعلى الجانب الأخر فإن بيرنلي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وهو ما يعد موقع آمن للفريق في منتصف جدول الترتيب، بعيداً عن صراعات الهبوط، وإن كان سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تواجده بالمنطقة الآمنة.
ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة النتائج الإيجابية بعدما نجح فى الفوز على نيوكاسل فى مباراته الأخيرة بالبريميرليج، حيث كان الأخير متقدماً على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، قبل أن يقلب الشياطين الحمر الطاولة ويحقق الفوز برباعية مقابل هدف، ويعزز من ثقته مجدداً بالبريميرليج، بعد سقوطه في الجولة قبل الماضية أمام واتفورد.
وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين قد شهد تعادلاً ايجابياً بنتيجة 2-2 على ملعب أولد ترافورد بمانشستر، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 فى البريميرليج.
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