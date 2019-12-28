نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي فى البطولة العربية

يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره الإسماعيلى، فى احدي اهم مباريات اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب الاسكندرية، فى ذهاب دور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

تنطلق مباراة الاتحاد والاسماعيلي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بقيادة المدرب طلعت يوسف بحثاً عن الفوز قبل مواجهة العودة بالاسماعيلية لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم بإستثناء الخسارة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

على الجانب الآخر يسعي الدراويش بقيادة المدير الفني أدهم السلحدار الى تحقيق الفوز من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم المحلية والتى كان أخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد وقبلها الخسارة من الاهلى بهدف دون رد.

وكان الإسماعيلي قد صعد لدور الـ8 بعد الفوز على حساب الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما انتصر الاتحاد السكندري على المحرق البحريني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين شهد فوز الاتحاد بنتيجة 3- صفر بالاسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ6 فى الدوري المصري.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاسماعيلية يوم الثلاثاء 25-2-2020.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة “العين” الإماراتية.