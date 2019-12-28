نتيجة مباراة الاهلي وبلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يستقبل نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، فى احدي مباريات اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

تنطلق مباراة الاهلي وبلاتينيوم مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية.

بينما يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين، ويحتل النجم الساحلي المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين، ويليه الهلال السوداني فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.

Advertisements

ويطمح الأهلي لمواصلة حصد انتصارته القارية، بعد أن حقق الفوز في مباراة الجولة الثالثة، على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، حيث يأمل “المارد الأحمر” في حصد النقاط الثلاث، على أمل الوصول لوصافة المجموعة.

ويعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي، ومروان محسن، واستبعد فايلر صالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

يدير الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.

وتذاع مباراة الاهلي وبلاتينيوم على قناة بي إن سبورتس HD1.