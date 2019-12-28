جوارديولا يعترف بصعوبة اللحاق بليفربول

اعترف الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في الموسمين الماضيين بصعوبة اللحاق بليفربول المتصدر بعد خسارة فريقه امام ولفرهامبتون 2-3 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة انجلترا.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه أعتباراً من الدقيقة الثانية عشرة اثر طرد حارس مرماه البرازيلي اديرسون، نجح مانشستر سيتي في التقدم بهدفين نظيفين بواسطة رحيم ستيرلينج، لكن ولفرهامبتون نجح في تسجيل ثلاثة اهداف في نصف الساعة الآخير ليحقق فوزاً مثيراً 3-2 علماً بانه تغلب عليه أيضاً على ملعب الاتحاد ذهاباً بهدفين نظيفين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري المحلي مع 38 متخلفا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

وقال جوارديولا الذي مني فريقه بخسارته الخامسة هذا الموسم في رد على سؤال ما اذا كان يعتبر بان السباق نحو اللقب أنتهى بالنسبة إلى فريقه “الأفضلية (لليفربول) كبيرة. نعم. أنه فارق كبير. ليس من المنطق التفكير بالسباق نحو اللقب في الوقت الحالي. يتعين علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز في مبارياتنا”.

وكان لسان حال جناح مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا مماثلاً بقوله “أنها وضعية سيئة بالنسبة الينا. لم نكن نتوقع ان نتخلف بهذا العدد من النقاط عن ليفربول في منتصف الموسم. لا أقول بان الفوز باللقب مستحيل لكنه بات صعباً للغاية”.

Advertisements

جوارديولا لا يُفكر في مغادرة مانشستر سيتي حتى لو فشل هذا الموسم

زيدان يعتبر جوارديولا أفضل مدرب في العالم