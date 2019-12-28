برايتون يقتنص فوزاً ثميناً من ضيفه بورنموث

حقق برايتون فوزاً مهماً على ضيفه بورنموث بثنائية نظيفة السبت في افتتاح مباريات المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وشهدت حضور أكثر من ثلاثين ألف متفرج، وتمكن المهاجم الإيراني الدولي علي رضا جهانبخش من افتتاح التسجيل لبرايتون في الدقيقة الثالثة قبل أن يتمكن لاعب الوسط الأسترالي آرون موي من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.



بهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة بعد أن حقق الفوز السادس له هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم فيما تلقى بورنموث خسارته العاشرة مقابل 5 تعادلات و5 انتصارات.

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