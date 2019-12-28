رياضة | توافد الجماهير الأهلاوية قبل مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد الجماهير الأهلاوية قبل مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرجات ستاد السلام الدولي، الذي سيشهد مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، مساء اليوم السبت، عزوف جماهيري حيث تواجد عدد قليل جدا من الجماهير في المدرجات.

ولم تشهد المدرجات وجود عدد كبير من الجماهير رغم اقتراب إغلاق بوابات الاستاد.

ويخوض الأهلي مباراته أمام فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ ٦ نقاط .