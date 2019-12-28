رياضة | الدوري السعودي| أبها يعمق جراح ضمك بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| أبها يعمق جراح ضمك بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق أبها على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التونسي سعد بقير أهداف اللقاء لصالح أبها من ركلة جزاء استقرت في شباك ضمك عند الدقيقة 43، قبل أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 45+3.

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وأحرز محمد أبو سبعان هدف ضمك الوحيد بتمريره حاسمة ليضعها في شباك أبها عند الدقيقة 66.

وسجل سعد بقير الهدف الثالث لأبها عند الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن يحرز مازن أبو شرارة الهدف الثاني لصالح ضمك عند الدقيقة 90+4، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز أبها على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجى رفع أبها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدورس السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الـ16.