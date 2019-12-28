رياضة | كلوب يتغنى بجناح ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتغنى بجناح ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداما تروري مهاجم ولفرهامبتون، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوزا قاتلا أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.

وسجل أداما تراوري هدفا في فوز فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أداما تراوري موهبة كبيىة للغاية، يقوم بأشياء قد لا تتصور أنه في سن الـ 23 عاما من عمره".

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وأضاف: " تطور تراوري بهذا الشكل، بسبب إيجاده للمدرب المناسب الذي أخرج أفضل ما لديه، لاعب متميز للغاية".

وأشار: "إنه خطير جدا، سرعته فائقة جدا، عندما نقول أن جيمي فاردي مهاجم ليسار سيتي يصعب الدفاع أمامه بسبب سرعته، لكنني أرى أن تراوري سرعته استثنائة من الصعب الدفاع أمامه".

وتألق تراوري بشكل لافت هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين في جميع البطولات مع ولفرهامبتون.

فوز ولفرهامبتون أمام مانشيتر سيتي، زاد من انفراد ليفربول بصدارة ترويب الدوري الإنحليزي، حيث أصبح الفارق 14 نقطة.