رياضة | تشكيل توتنهام الرسمي ضد نوريتش| مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين live

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أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكناري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - فيرتونخين - فويث. .

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خط الوسط : لوسيلسيو - ندومبيلي - ايريكسن - ديلي آلي - سيسينيون.

خط الهجوم : هاري كين.

وكان فريق توتنهام قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن.

ويسعى السبيرز لتحقيق المزيد من الانتصارات خاصة بعد الخسارة. الثقيلة في ديربي لندن من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والتي تعرض خلالها الكوري الجنوبي للطرد في الشوط الثاني.