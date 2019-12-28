رياضة | الجزيرة يفوز على بني ياس بثنائية في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يفوز على بني ياس بثنائية في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الجزيرة على فوز غالي على مضيفه بني ياس 2-1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز النظر على الفجيرة 1 - صفر والوصل على خورفكان 3 - 1 .

وتقدم بني ياس في الدقيقة 39 عن طريق بيدرو كوندي، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 44 عن طريق سالم إبراهيم مدافع بني ياس الخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 71 سجل علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة من ضربة جزاء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى فاز النصر على الفجيرة 1- صفر.

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وسجل محمود خميس هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة 67.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المرحلة ذاتها، فاز الوصل على مضيفه خورفكان 3 - 1 .

وتقدم خورفكان في الدقيقة 14 عن طريق رافائيل دودو، قبل أن يدرك الوصل التعادل عن طريق فيرناندو جايبور في الدقيقة 49.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، ثم أضاف ويلتون سواريز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر(الأخير).