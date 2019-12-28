رياضة | لايبزيج يعطي مدافعه الضوء الأخضر للرحيل .. وأرسنال يتأهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يعطي مدافعه الضوء الأخضر للرحيل .. وأرسنال يتأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب بعض الأندية الإنجليزية، موقف المدافع الفرنسي الشاب، ونجم دفاع نادي لايبزج الألماني، متصدر البوندزليجا، دايوت أوباميكانو.

وأفادت تقارير إنجليزية، أن نادي لايبزج قد يسمح بنجمه الفرنسي الشاب بالرحيل في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نادي أرسنال، بتوصية من مديره الفني ميكيل أرتيتا، يتأهب لضم الفرنسي صاحب الـ 19، لتدعيم خط دفاع الجانرز في الفترة الحالية.

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ويعاني خط دفاع أرسنال من سوء مستوى لاعبي خط الدفاع، سقراطيس باباستادوبولوس ودافيد لويز، مما أدى لإستقبال الجانرز لعدة أهداف في مباريات الدوري الإنجليزي.

وجذب أوباميكانو أنظار الكثير من الأندية، في مقدمتها أرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد آدائه اللافت مع لايبزج هذا الموسم.

ويتصدر لايبزج جدول ترتيب الدوري الألماني بعد إنقضاء الدور الأول، برصيد 37 نقطة، كما تأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه توتنهام الإنجليزي.