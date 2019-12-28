رياضة | طلبات ميسي أوامر.. برشلونة يتراجع عن الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبات ميسي أوامر.. برشلونة يتراجع عن الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقفت إدارة نادي برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو مفاوضاتها بشكل مفاجئ من الصفقة الكبري التي كان من المتوقع أن يحسمها الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وجه طلباً لإدارة النادي الكتالوني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بشأن إيقاف الصفقة المطروحة على قائمة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهي ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة التاسعة لنادي برشلونة أن وكيل اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي يتفاوض الآن مع مانشستر سيتي الانبجيزي وريال مدريد الإسباني بعدما تراجع نادي برشلونة الاسباني عن التعاقد مع اللاعب برغبة من القائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم النادي الكتالوني.

يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي نجح في خطف الإنظار له بعد تألقه اللافت مع فريق إنتر ميلان هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز و دوري أبطال أوروبا حيث طلب العديد من الأندية الأوربية الكبري ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني و مانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي وكان نادي برشلونة قد وضع لوتارو مارتينيز على طاولة التعاقدات الصيفية ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الموسم الجديد إلا أن قائد الفريق لوينل ميسي أمر بوقف المفاوضات مع اللاعب.