رياضة | النصر يقسو على الفيحاء برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يقسو على الفيحاء برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح روني فرنانديز أهداف اللقاء لصالح الفيحاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 11.

ومنح الحكم بطاقة حمراء للاعب الفيحاء صامويل أوسو، عند الدقيقة 34، بعد تدخله العنيف بدون كرة تجاه لاعب النصر سلطان الغنام، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء تجاه حارس النصر براد جونز عند الدقيقة 65.

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وأدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل لصالح النصر من ركلة جزاء ليضعها في مرمى الفيحاء عند الدقيقة 73، بعد أن منح الحكم البطاقة الحمراء للاعب أدملسون باروس.

وأحرز سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر من داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك الفيحاء عند الدقيقة 81.

وسجل حمدالله الهدف الثالث للنصر عند 88، قبل أن يحرز الهدف الرابع للعالمي والثالث له "هاتريك" عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز النصر على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارته برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.