رياضة | فوز كهرباء الإسماعيلية وبورتو وبورفؤاد ودمياط بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز كهرباء الإسماعيلية وبورتو وبورفؤاد ودمياط بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم السبت، 4 مباريات، في إنطلاق الأسبوع الثاني عشر، للمجموعة السابعة، من دوري القسم الثالث.

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزا هاما على أبو شحاته، بهدفين مقابل هدف، وحقق بورتو فوزا ساحقا على حساب فريق رأس البر، برباعية مقابل هدف، عن طريق مصطفى صاصا، "هدفين" ومحمود رشاد فالكاو "هدفين".

وحقق بورفؤاد فوزا صعبا على بلدية الإسماعيلية بهدف، نظيف، وخسر غزل السويس من دمياط 2-1.

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ويلعب الأحد مركز شباب أبو صوير مع غزل دمياط، ويقام عصر الإثنين، مباراتي، النوبة مع سماد السويس، ومنشية الشهداء مع مركز شباب ميت الخولي.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 32 نقطة.

2- بورفؤاد 27 نقطة

3- النوبة 22 نقطة.

4- الكهرباء 22 نقطة

5- السماد 19 نقطة

6- غزل دمياط 19 نقطة

7- الشهداء 15 نقطة

8- دمياط 15 نقطة

9- بلدية الإسماعيلية 13 نقطة

10- رأس البر 10 نقاط

11- ميت الخولي 9 نقاط

12- أبو صوير 8 نقاط

13- أبو شحاته 7 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط.