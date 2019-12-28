رياضة | وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

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وادعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم،تنطلق اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم القادمة وذلك الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال افريقيا، وما يهمنا هو مباراة الزمالك والأهلي في البطولة، ويلعب الزمالك غدا ضد زيسكو في الثالثة عصرا، أما النادي الأهلي فسيلتقي غدا مع فريق اف سي بلاتينيوم من دولة زيمبابوي.

يدخل النادي الأهلي اليوم في لقاء عصيب مع صراع الفريق الزيمبابوي ،ولكن ستكون مباراة هامة مرتقبة من العيار الثقيل جدا،حيث يتقابل الفريقين في مباراة اليوم تمام العاشرة بتوقيت مصر،ومن المقرر أن تنطلق ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا الليلة والتي ينتظرها كافة الجماهير بكل شغف من أجل مناصرة فريقهم الأحمر.

تشكيل لأهلي في مباراة بلاتنيوم

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – حسين الشحات – جونيور أجاي

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خط الهجوم : وليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي واف سي بلاتينيوم

ويستقبل استاد الأهلي مباراة النادي الأهلي ضد ضيفه اف سي بلاتينيوم في منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وستكون المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في ترتيب هذه المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حاله كحال الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا، أما بلاتينوم منافس الأهلي فهو متذيل المجموعة بدون نقاط، والنجم الساحلي التونسي يتصدر ترتيب المجموعة ب 6 نقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

وستُنقل أحداث هذه المباراة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة، ولأن المباراة في مصر سيتم إذاعتها مجانا عبر قناة تايم سبورت الأرضية، حيث يحق للأهلي والزمالك إذاعة مبارياتهم في البطولة إن كانت في مصر عبر قناة تايم سبورت الأرضية.

وهناك قناة تايم سبورت الفضائية المفتوحة، والناقلة لمباريات الدوري المصري، وهي على التردد 11449 أفقي على قمر نايل سات.

أما القناة الأرضية “تايم سبورت” والتي ستنقل مباراة الأهلي ضد اف سي بلاتينيوم مباشرة فيمكن استقابلها داخل مصر على التردد uhf 32.