رياضة | فوز ميجا سبورت وبلقاس وتعادل بني عبيد وشربين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ميجا سبورت وبلقاس وتعادل بني عبيد وشربين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الختامية للدور الأول بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث إقامة ٥ مباريات فيما تم تأجيل مباراة إتحاد المنزلة و شبان بدواى بسبب سوء حالة أرضية ملعب المنزلة بسبب الأحوال الجوية ، تم تأجيل مباراة مياه الدقهلية وضيفه شيكو لنفس السبب.

وشهدت لقاءات اليوم، تعادل بنى عبيد خارج ملعبه، مع فريق كهرباء طلخا بدون أهداف، بينما فشل شربين فى إستغلال تعثر بنى عبيد وعاد بتعادل إيجابى بثلاثة أهداف لمثلها أمام عمال المنصورة بعدما كان متأخرا فى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

الحال لم يختلف كثيرا مع إتحاد نبروه الذى فشل هو الأخر فى استغلال تعثر منافسيه على الصدارة وتعادل سلبيا أمام السنبلاوين خارج الديار وتعرض المطرية لهزيمة جديدة على ملعبه أمام ضيفه بلقاس بهدفين نظيفين.

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وحقق ميجاسبورت فوزا صعبا ومثيرا على حساب منية سمنود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة التاسعة

١-بنى عبيد ٣٠ نقطة

٢-شربين ٢٩ نقطة

٣-نبروه ٢٦ نقطة

٤-ميجاسبورت ٢٤ نقطة

٥-شبان بدواى ٢١ نقطة

٦-بلقاس ١٩ نقطة

٧-مياه الدقهلية ١٧ نقطة

٨-كهرباء طلخا ١٧ نقطة

٩-عمال المنصورة ١٦ نقطة

١٠-السنبلاوين ١٦ نقطة

١١-شيكو ١٥ نقطة

١٢-شباب الأمير ١٣ نقطة

١٣-منية سمنود ١٢ نفطة

١٤-إتحاد المنزلة ٨ نقاط

١٥-المطرية ٧ نقاط