رياضة | فايلر يستبعد نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي وبلاتينيوم ستارز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستبعد نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي وبلاتينيوم ستارز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد إكرامي بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدما اشتكى من إجهاد عضلي في الساعات الأخيرة، وعدم قدرته على التواجد بالمباراة.

ويستعد الفريق، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.