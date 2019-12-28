رياضة | فوز الدخان والقومي والمعادي وخسارة الصيد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان والقومي والمعادي وخسارة الصيد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم السبت، منافسات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث واصل الدخان صحوته، بالفوز على فريق مركز شباب أبو النمرس، برباعية نظيفة,

ونجح حلوان العام في خطف ثلاث نقاط هامة بفوزه على جينيس بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب مصطفي زايد.

وخسر الصف امام المعادي بهدف نظيف سجله اللاعب عمر علي.

وفاز بشتيل على الصيد بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف بشتيل محمد عبد الناصر ومحمد ناصر وأحمد عادل، بينما سجل هدف الصيد الوحيد اللاعب محمود عزت.

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وخسر البدرشين من القومي بهدف نظيف في الدقيقة 92 من عمر المباراة سجله اللاعب ممدوح رأفت (بيسا).

وفاز الإتصالات بالأمس على حساب جولدي على ملعب الاخير ببهتيم بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد ياسر (زحلق) ومصطفي عبد الرسول ، وفاز أكتوبر على حساب العياط 6-3.