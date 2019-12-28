رياضة | فوز الدخان والقومي والمعادي وخسارة الصيد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان والقومي والمعادي وخسارة الصيد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح حلوان العام في خطف ثلاث نقاط هامة بفوزه على جينيس بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب مصطفي زايد.
وخسر الصف امام المعادي بهدف نظيف سجله اللاعب عمر علي.
وفاز بشتيل على الصيد بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف بشتيل محمد عبد الناصر ومحمد ناصر وأحمد عادل، بينما سجل هدف الصيد الوحيد اللاعب محمود عزت.
وخسر البدرشين من القومي بهدف نظيف في الدقيقة 92 من عمر المباراة سجله اللاعب ممدوح رأفت (بيسا).
وفاز الإتصالات بالأمس على حساب جولدي على ملعب الاخير ببهتيم بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد ياسر (زحلق) ومصطفي عبد الرسول ، وفاز أكتوبر على حساب العياط 6-3.
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان 31 نقطة
2- حلوان العام 28 نقطة
3- جولدي 26 نقطة
4- الإتصالات 25 نقطة
5- أكتوبر 22 نقطة
6- الصف 15 نقطة
7- القومي 14 نقطة
8- جينيس 14 نقطة
9- أبو النمرس 12 نقطة
10- بشتيل 12 نقطة
11- البدرشين 11 نقطة
12- المعادي 9 نقاط
13- الصيد 8 نقاط
14- العياط 5 نقاط