رياضة | بشري سارة لريال مدريد قبل بطولة السوبر الإسباني

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى عدم ضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل وذلك نظراً لعودة الكولومبي خيمس رودريجيز إلى تدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رودريجيز تعرض لإصابة في آخر توقف دولي ولم يلعب أي مباراة بقميص الملكي منذ حوالي شهرين لكنه حصل على التصريح الطبي مؤخرًا ويعمل على استعادة كامل لياقته البدنية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قرر الإبقاء على رودريجيز في الميركاتو الصيفي الماضي على الرغم من أنه كان قريباً جداً من الإنضمام إلى نابولي أو أتلتيكو مدريد لكن رودريجيز أمضى معظم الوقت مصاباً ولم يخض سوى 9 مباريات فقط وسجل هدفاً وصنع آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لم يستفد من خدمات النجم الكولومبي بالشكل المطلوب ولذلك يرى زيدان أن عودة رودريجيز بمثابة صفقة شتوية مهمة لن تكلفة خزائن النادي أي يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جميع المؤشرات تؤكد حصول رودريجيز على بعض الدقائق في مباراة خيتافي المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الشتوي والتي ستقام في 4 من شهر يناير المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بنسبة مؤكدة سيسافر رودريجيز مع بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني التي يتنافس على لقبها أيضاً كلا من فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مطلع هذا الشهر بأن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الذي يغيب عن الفريق الفترة الحالية بسبب الإصابة بات مستقبله مهدد مع الملكي.

وأكدت صحيفة Ok Diario الإسبانية رغبة مسئولي ريال مدريد في التخلص من خيمس رودريجيز من أجل الحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي ينتهي عقده مع الملكي في عام 2021 ويرغب الميرينجي في التخلص من رودريجيز في نهاية الموسم الحالي للإستفادة منه مالياً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أصبح قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن النادي الملكي رفض التخلي عنه وسط إهتمام أتلتيكو مدريد ونابولي بالحصول على خدماته.