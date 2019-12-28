رياضة | أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك أمام زيسكو بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك أمام زيسكو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعادل الابيض اليوم امام زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد لوانا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء المباراة :أشكر لاعبي الفريق عقب على ظهورهم بشكل طيب خلال مواجهة اليوم أمام زيسكو.

وأضاف : "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة وأن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".

وتابع " المباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وادوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني".

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وواصل : " فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق واحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل".

وتابع "البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".

وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون "اللاعب جزء أساسي من الفريق ولكني كنت احتاج عمر السعيد على دكة البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة".

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة القادمة".