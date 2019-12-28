رياضة | فوز مركز شباب الحمام وتعادل الجزيرة في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب الحمام وتعادل الجزيرة في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جح مركز شباب الحمام في تحقيق أول فوز له في المجموعة بعد تحقيقة فوز صعب علي شباب الضبعة بهدف اللاعب السلوم في إطار مباريات الجولة التاسعة من مباريات المجموعة الثانية عشر ب ليرفع شباب الحمام رصيدهم عند النقطة السادسة بينما توقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر.

وعلي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية نجح فريق مطروح من خطف نقطة من الجزيرة المتصدر ليرفع فريق مطروح رصيدة للنقطة الحادية عشر ويرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 14 ويواصل صدارتة للمجموعة مؤقتا.

وتختتم مباريات الجولة غدا بلقائين حيث يواجه فريق الحرية صاحب المركزالخامس برصيد 11 نقطة فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 3 نقاط ويسعي الحرية للدخول بقوة في المنافسة بينما يسعي الشرطة لتحقيق الفوز للهروب من قاع المجموعة.

وعلي ملعب المدينة الشبابية يواجه المصري السلوم المنتشي بفوزه في أخر مباريات علي شباب الحمام فريق هلال الضبعة ويسعي الفريقين المتساويين في رصيد النقاط ولكل منهم 12 نقطة للفوز للإنفراد بقمة المجموعة في ختام الدور الأول.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1-الجزيرة 14نقطة

2- الهلال 12 نقطة

3- المصري 12 نقطة

4- شباب الضبعة 11نقطة

5- الحرية 11نقطة

6- مطروح 11نقاط

7- برج العرب 8 نقاط

8- شباب الحمام 6نقاط

9- الشرطة 3 نقاط