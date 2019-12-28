رياضة | فوز مركز شباب الحمام وتعادل الجزيرة في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب الحمام وتعادل الجزيرة في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية نجح فريق مطروح من خطف نقطة من الجزيرة المتصدر ليرفع فريق مطروح رصيدة للنقطة الحادية عشر ويرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 14 ويواصل صدارتة للمجموعة مؤقتا.
وتختتم مباريات الجولة غدا بلقائين حيث يواجه فريق الحرية صاحب المركزالخامس برصيد 11 نقطة فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 3 نقاط ويسعي الحرية للدخول بقوة في المنافسة بينما يسعي الشرطة لتحقيق الفوز للهروب من قاع المجموعة.
وعلي ملعب المدينة الشبابية يواجه المصري السلوم المنتشي بفوزه في أخر مباريات علي شباب الحمام فريق هلال الضبعة ويسعي الفريقين المتساويين في رصيد النقاط ولكل منهم 12 نقطة للفوز للإنفراد بقمة المجموعة في ختام الدور الأول.
ترتيب المجموعة الرابعة عشر:
1-الجزيرة 14نقطة
2- الهلال 12 نقطة
3- المصري 12 نقطة
4- شباب الضبعة 11نقطة
5- الحرية 11نقطة
6- مطروح 11نقاط
7- برج العرب 8 نقاط
8- شباب الحمام 6نقاط
9- الشرطة 3 نقاط