رياضة | فوز التأمين والبلاستيك وتعادل السكة الحديد واتحاد الشرطة وسقوط بنها بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز التأمين والبلاستيك وتعادل السكة الحديد واتحاد الشرطة وسقوط بنها بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم بالجولة الخامسة عشرة لمجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث المجموعة السادسة عن تعادل فريق اتحاد الشرطة بقيادة عفت نصار مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى اتحاد الشرطة.

وخاض فريق الشرطة المباراة بتشكيل تكون من، أحمد مجدي، حسام رشدي،طه جمعة،محمد رجب، عمرو حسين، إسلام محمد، أسامة محمد، أحمد محمد أنور، ابراهيم محمد ، أحمد أشرف، محمد صابر.

وفي البدلاء تواجد شريف عبد العزيز، عمرو محمود، سيد صلاح، إبراهيم سعيد، مصطفى صلاح، حسام حسن، ضياء الدين.

وخاض فريق السكة اللقاء بتشكيل ضم إبراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، أحمد علي، محمود أكمل، محمد عبد الفتاح شولا، فتحي مجدى، عبد العليم السيد ، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزي الكاشف، مصطفى جعفر.

تقدم فريق السكة ابهدف في الشوط الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع سجله محمود أكمل من ضربة ركنية نفذها حازم شعيب.

وتعادل فريق اتحاد الشرطة في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق أحمد أنور.

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وأدار المباراة الحكم محمد حسن يوسف، وعاونه سامح شعبان مساعد أول، ومحمد مجدى سليمان، مساعد ثانى، وراقب المباراة سمير الهادي مراقب مسابقات، وعز شاهين مراقب للحكام.

وحقق فريق مصر للتأمين فوزاً مهماً على مضيفه فريق بهتيم بهدف محمد حافظ في الشوط الأول.

وفاز فريق ألماظة على فريق بنها بهدفين مقابل هدف سجل هدفين ألماظة أحمد عامر.

وفاز البلاستيك على الغابه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والمرج على الاميرية بهدف نظيف بهدف عصام النشار، وتعادل طوخ مع سراى القبة بهدف لكل منهما

والشمس مع العبور بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 29 نقطة

2- مصر للتأمين 26 نقطة

3- البلاستيك 23 نقطة

4- العبور 23 نقطة

5- ألماظة 23 نقطة

6-شباب بطا 22 نقطة

7-الشمس20 نقطة

8- المرج 20 نقطة

9- الشرطة 19 نقطة

10-بهتيم18 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12-طوخ15 نقطة

13- بنها 12 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط