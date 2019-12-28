رياضة | عاجل - نجم برشلونة يتقدم بشكوي ضد البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم برشلونة يتقدم بشكوي ضد البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم برشلونة برشلونة، بشكوى ضد ناديه بسبب عدم دفع جزء من مستحقاته المالية، والتي تصل لـ2.4 مليون يورو كحوافز عن الموسم الماضي.



أشارت صحيفة ABC الإسبانية، إلى أن فيدال تقدم بهذه الشكوى، معتبرا أن له مستحقات بقيمة 2.4 مليون يورو، كونه خاض 60% من المباريات.

لكن البرسا يرى أن فيدال لم يلعب الحد الأدنى من الدقائق المطلوبة لحصوله على هذا المبلغ، بحسب الصحيفة التي أكدت أن النادي أخطر لاعبه بهذا الرد رسمياً.

وتأتي هذه الشكوى بالتزامن مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوي، وتلقي اللاعب التشيلي للعديد من العروض، علماً بأنه أبدى أكثر من مرة عدم رضائه عن كم دقائق اللعب التي يحصل عليها بالفريق، لاسيما وأنه رابع هدافي البرسا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان.