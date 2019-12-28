رياضة | فوز تلا وبلبيس والشرقية ودقادوس وتعادل سرس وسقوط ميت خاقان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز تلا وبلبيس والشرقية ودقادوس وتعادل سرس وسقوط ميت خاقان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة قبل الأخيرة، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، فوز صعب لمركز شباب تلا خارج ملعبه، على فريق نادي ديرب نجم، بهدفين مقابل هدف.

تقدم أحمد بيكو لتلا في الشوط الأول، وتعادل محمد المصري، لديرب في الشوط الثاني، وقبل نهاية المباراة أحرز سعيدو هدف الفوز للفريق التلاوي.

وخسر أبو كبير على ملعبه من بلبيس، بهدفين دون رد، عن طريق شريف وصفي من ركلة جزاء، وأحمد سيكا، وكان الشوط الأول، قد خرج بالتعادل بدون أهداف.

وخطف عرب الرمل تعادل مثير من سرس الليان، بهدف لكل منهما، على ملعب قويسنا، حيث تقدم محمود طياره للسرس في الدقيقة 75، وتعادل إيهاب عطا للعرب في الدقيقة 89.

وسقط ميت خاقان في فخ الخسارة خارج ملعبه من فريق فاقوس، بهدف من ركلة جزاء، عن طريق اللاعب فكري أحمد في الشوط الثاني.

كما تلقى ميت خلف، خسارة، من فريق مركز شباب أبو حماد، بهدفين دون رد، في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب أبو حماد، سجلهما حفني سمير في الدقيقه 24 من الشوط الاول وأحمد عبدالله في الدقيقه 3 الشوط الثاني، وحصل محمد حلمي ومحمد عوض على كروت صفراء من ميت خلف، ومحمد طلعت حارس أبو حماد.



وعلى ملعب دقادوس، خسر فريق مركز شباب ديرب نجم، من فريق دقادوس، بقيادة المدير الفني محمود صبحي، بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد حسني، من تصويبة، رائعة، بقدمة اليسري، في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وحقق الشرقية فوز ثمين خارج أرضه، على حساب، غزل شبين، بهدف لكريم سمير في الدقيقة 75، ليشعل الشرقية المنافسة على الصعود للترقي.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 26 نقطة

2- بلبيس 20 نقطه

3- شباب تلا 20 نقطة

Advertisements

4- غزل شبين 19 نقاط

5- ميت خاقان 19 نقطة

6- الشرقية 19 نقطة

7- شباب ديرب 15 نقطة

8- عرب الرمل 15 نقطة

9- فاقـوس 15 نقطة

10- ميت خلف 14 نقطة

11- شباب أبو حماد 13 نقطة

12- دقادوس11 نقطة

13- أبو كبير 7 نقاط

14- ديرب نجم 6 نقاط