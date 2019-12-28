رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة| مواعيد مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة| مواعيد مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وأضاع لاعبو نادي الزمالك العديد من الفرص السهله والمحققة كما سجل لاعبو زيسكو هدف وتم إلغاءه بداعي التسلل وسجل هدف الزمالك الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 72 بينما سجل هدف زيسكو الوحيد ألاديكون في الدقيقة 78 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

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وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بينما يصل رصيد نادي زيسكو إلى نقطيتن ليقفز إلى المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان يوم الخميس القادم 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في إفريقيا

كما ينتظر الزمالك مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب مواجهة أسوان حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة نادي زيسكو يونايتد من جديد يوم الجمعة الموافق 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.