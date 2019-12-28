اونلاين | Al Ahly vs Platinum live| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| رابط ماتش الاهلي يلا شوت hd

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كورة لايف بث مباشر الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر ،مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم Al Ahly vs Platinum في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر مجاناً السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح فريق بلاتينيوم ستارز المغمور لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل حينما ينزل ضيفاً على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، من أجل مواجهة فريق الأهلي الساعي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد مع نهاية الموسم الحالي.

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر مجاناً اليوم مجانا علي النايل سات بدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم المقرر إقامتها في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت:قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت في دوري أبطال إفريقيا: القنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر مجاناً اليوم مجانا علي النايل سات بدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا .

آخر استعدادات بلاتينيوم ستارز لمُباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق بلاتينيوم ستارز في المباراة القادمة ضيفه فريق الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم Al Ahly vs Platinum في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق بلاتينيوم ستارز ضيفه فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق بلاتينيوم ستارز مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي.ويتواجد فريق بلاتينيوم ستارز في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم، حيث نجح فريق بلاتينيوم ستارز في حصد 62 نقطة في رصيده بعدما خاض 34 جولة من بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم.

آخر إِستعدادات الأهلي قبل ملاقاة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة القادمة مضيفه فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا كورة يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز.ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 24 نقطة في رصيده بعدما خاض 8 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.