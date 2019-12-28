اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم 28 /12 /2019 في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم 28 /12 /2019 في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة أيضاً .

ومن جانبه طالب الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة.

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المباراة تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت وتنقلها قناة أبوظبي الرياضية حصرياً عبر شاشتها.

وكان الفريقان قد تقابلا في الدور الأول للدوري المصري قبل أسبوعين ونجح الاتحاد في الفوز بثلاثية نظيفة.

ويدير الحكم السعودي تركي الخحضير مباراة اليوم التي يحتضنها ملعب الاسكندرية.