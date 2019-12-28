اونلاين | live مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد في البطولة العربية AD sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاتحاد والإسماعيلي HD

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يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث قبل مواجهة العودة بالاسماعيلية لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم بإستثناء الخسارة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، على الجانب الأخر ، عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار اجتماعاً مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم المحلية والتى كان أخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد وقبلها الخسارة من الاهلى بهدف دون رد ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.

*موعد مباراة العودة بين الاتحاد والاسماعيلى

مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

*نتائج الفرق المصرية فى البطولة العربية

نجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.

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*مشوار الاتحاد والاسماعيلى بالبطولة العربية

كان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

*مكافأت البطولة العربية

يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.