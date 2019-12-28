اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والإسماعيلي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) AD SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاتحاد والإسماعيلي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) AD SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الكرة بالاتحاد السكندري مع منافسه الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي على أرضية ملعب استاد الإسكندرية في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية.

وكان الإسماعيلي قد صعد لدور الـ8 بعد الفوز على حساب الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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بينما انتصر الاتحاد السكندري على المحرق البحريني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي اليوم

ينطلق لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي اليوم

تذاع مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية بتعليق المصري عصام عبده.