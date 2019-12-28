اونلاين | كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر UAFAAC YALLA شوت AD Sport كورة ستار رابط سريع NEW

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يستضيف فريق نادي الاتحاد السكندري نظيره الاسماعيلي، مساء اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للاندية 2019-2020.

موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد والقنوات الناقلة

المباراة تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت وتنقلها قناة أبوظبي الرياضية حصرياً عبر شاشتها.

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وكان الفريقان قد تقابلا في الدور الأول للدوري المصري قبل أسبوعين ونجح الاتحاد في الفوز بثلاثية نظيفة.

ويدير الحكم السعودي تركي الخحضير مباراة اليوم التي يحتضنها ملعب الاسكندرية.