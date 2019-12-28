اونلاين | Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في بث مباشر وحصري.. يالا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في بث مباشر وحصري.. يالا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت HD يستضيف النادي الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر فريق بلاتينيوم الزمبابوي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 28 ديسمبر ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتان خاضهما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد على الفريق الزمبابوي وحصد الثلاث نقاط للزحف نحو قمة ترتيب المجموعة الثانية.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 28 ديسمبر ويستغل النادي الأهلي عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز المطلوب على فريق بلاتينيوم للعودة مرة أخرى إلى حصد البطولات القارية والبطولة الأغلى لدى جماهير المارد الأحمر دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 28 ديسمبر كما يدخل فريق بلاتينيوم الزمبابوي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط حيث خسر المواجهتان اللتان خاضهما ولم يحقق أي نتيجة في أي مباراة.

Advertisements

ويسعى فريق بلاتينيوم الزمبابوي إلى تحقيق الفوز على النادي الأهلي وحصد أول نقاط له في المجموعة الثانية لمواصلة المنافسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 28 ديسمبر

تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وفي خط الدفاع : علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني

وفي خط الوسط : أليو ديانج – السولية – الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي

وفي خط الهجوم : وليد أزارو