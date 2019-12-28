اونلاين | watch live بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا beIN HD "مجموعة الأهلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا beIN HD "مجموعة الأهلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر للمواجهة العربية التونسية السودانية بين النجم الساحلي والهلال أم درمان، مساء اليوم السبت 28-12-2019.

ويستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال فى احدى مباريات اليوم بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية التي تضم الأهلي وبلاتينيوم.

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وتنطلق مباراة النجم الساحلي والهلال مساء اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت جيرينيتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل النجم الساحلي المباراة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على نادي الهلال السودانى، والنادي الأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.