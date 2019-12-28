اونلاين | live| مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث مباشر اليوم السبت 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث مباشر اليوم السبت 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد الاولمبي برادس ، الهلال يحتاج الي مجهود لمحاولة الحفاظ علي المركز الثاني ، في لقاء سيكون صعب جدا خارج الديار ، في مقر وديار النجم الساحلي ببرادس الذي عجز نادي الأهلي المصري بالفوز في مباراته ، والنجم لم يحتاج الي الفوز ليؤكد صدارته في الدور القادم بالفوز الثالث علي التوالي..

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء محمد بركات..

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مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي مباشر

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