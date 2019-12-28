اونلاين | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 28-12-2019 LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 28-12-2019 LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر حمادة صدقى المدير الفنى لنادى الهلال السودانى، لاعبيه من الإفراط فى الهجوم أمام النجم الساحلى التونسى فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد السبت بملعب "رادس"، بالعاصمة التونسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، وذلك على هامش المحاضرة التى عقدها المدرب المصرى مع لاعبيه لمناقشة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الملقب بـ"جوهرة الساحل" وشرط الخطة الفنية التى سيخوض على إثرها اللقاء المنتظر.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية أن حمادة صدقى طالب لاعبيه بالالتزام بالواجبات الدفاعية، وعدم الإفراط فى الشق الهجومى، مشيرة إلى أن المدرب المصري يعتزم خوض مباراة النجم الساحلي التونسي بطريقة متوازنة تحفظ للهلال حظوظه في خطف نقاط المباراة.

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ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الهلال السوداني والأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

واستهل الهلال السودانى مشواره فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الهلال"، قبل أن يخسر فى الجولة الثانية أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام".

وتولى حمادة صدقى تدريب الهلال السودانى خلفاً للمدرب صلاح آدم الذى تمت إقالته من منصبه عقب هزيمة الهلال أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.